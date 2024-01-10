Москва 10 января 2024, 12:22 Новые входы появятся на станциях метро «Печатники» и «Кленовый бульвар» в Москве Входы на станции метро «Кленовый бульвар» и «Печатники» почти достроили в Москве Sergey Smirnov/Global Look Press

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Работы в новом наземном вестибюле на станции «Печатники» и входном павильоне на станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве вышли на финишную прямую. Об их строительстве рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«Открытие наземного вестибюля на станции „Печатники“ БКЛ и павильона на станции „Кленовый бульвар“ БКЛ благоприятно скажется на комфорте пассажиров, поскольку они смогут экономить время и сокращать путь до нужного пункта назначения», — уточнил он.

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По его словам, строители уже начали переносить ограждения вокруг нового павильона станции «Кленовый бульвар». Его оформили в виде силуэта дворца Алексея Михайловича в музее-заповеднике «Коломенское». Этот дизайн завоевал высшую награду на международном конкурсе.

Вестибюль станции БКЛ «Печатники» представили в виде черно-серой книжной полки. Его готовность превысила 90%. Строители почти завершили отделку и монтаж инженерных систем и оборудования, основную часть которого произвели российские компании.

Ранее в Москве благоустроили территорию возле станции МЦД-4 «Поклонная».