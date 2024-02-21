Москва 21 февраля 2024, 14:13 Новые усадьбы Деда Мороза будут работать до конца марта в Москве Усадьбы Деда Мороза продолжат работать до 31 марта в трех парках Москвы Roman Denisov/Global Look Press

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Посетить усадьбы Деда Мороза, оформленные в стиле сказок «Снежная королева», «Морозко» и «Простоквашино», в трех московских парках можно будет до конца марта. К середине февраля там побывали примерно 100 тысяч человек на почти двух тысячах мероприятиях, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«С учетом интереса жителей и гостей столицы к сказочным усадьбам приняли решение продлить их работу до 31 марта», — уточнил глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

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Он пояснил, что усадьбы и фуд-корты ждут гостей каждый день с 10:00 до 21:00. Побывать на тематических программах предлагается с 12:00 до 21:00 в выходные, праздничные дни и во время школьных каникул. Каждую пятницу во второй половине дня юные посетители смогут участвовать в мастер-классах.

Аниматоры в образах сказочных персонажей будут встречать гостей на центральной площади каждой тематической усадьбы Деда Мороза в выходные и праздничные дни и на каникулах с 12:00 до 20:00. Желающие также смогут сфотографироваться с арт-объектами, включая интерактивные.

Парк Горького в Москве с 24 февраля также запустит серию творческих мастер-классов в «Зеленой школе» для взрослых. Посетители смогут создать бисерные украшения и освоить скульптурную лепку.