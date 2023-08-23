Москва 23 августа 2023, 19:26 Новые участки дорог построят в районе Коммунарки в Москве Мэр Москвы Собянин сообщил о строительстве дорог от Бачуринской до Бартеневской улицы Сайт мэра и правительства Москвы

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В Коммунарке на участке от Бачуринской до Бартеневской улицы возведут и обновят семь километров дорог. Об утвержденном проекте строительства сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что строители проложат дорогу в два километра, которая свяжет поселение Сосенское с Южным Бутово. Также построят съезды на трассу «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе».

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Глава города добавил, что на участке от Бачуринской улицы до улицы Поляны появится путепровод в 260 метров. Кроме того, на прилегающей улично-дорожной сети проведут реконструкцию, установят новые остановочные павильоны для общественного транспорта.

Помимо этого, специалисты обустроят тротуары, наземные переходы, велодорожки, а также возведут стоянки для грузового и специального транспорта. На территории выполнят благоустройство, заменят инженерные коммуникации, проложат новые сети. В результате для 320 тысяч жителей поселения Сосенского и района Южное Бутово улучшится транспортная доступность.

Ранее Собянин рассказал о строительстве северного дублера Кутузовского проспекта в Москве. Проект, основанный на концессионном соглашении, стал одним из самых крупных в городе.