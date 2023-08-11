Москва 11 августа 2023, 13:14 Новые тренды в развитии города обсудят на Московском урбанфоруме в «Зарядье» Деловая программа пройдет на Московском урбанфоруме в парке «Зарядье» 24 и 25 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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На одной из площадок Московского урбанистического форума (МУФ), в парке «Зарядье» пройдут мероприятия в рамках деловой программы 24 и 25 августа. Предприниматели, архитекторы, представители органов власти и многие другие встретятся для обсуждения новых трендов и направлений в развитии города. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

В программе примут участие и жители города, которые наравне с официальными представителями обсудят ключевые темы развития мегаполиса. Организаторы будут вести онлайн-трансляций всех мероприятий.

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«Мы верим, что только вместе мы можем формировать устойчивое и справедливое будущее для всех и каждого. Основа Московского урбанистического форума в 2023 году — профессиональная экспертиза, оптимизм и решительность», — под таким манифестом пройдет деловая программа.

МУФ будет идти в Москве до 10 сентября. На все мероприятия вход свободный. Гости смогут не только принять участие в дискуссиях и лекциях, но и посетить выставки и мастер-классы.

Ранее жителям столицы сообщили, что посетителям Московского урбанфорума расскажут, как стать успешным.