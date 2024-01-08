Москва 08 января 2024, 20:02 Новые табло экстренной информации появились на МКАД Дептранс Москвы: на МКАД установили 160 новых табло экстренной информации РИА «Новости»

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На Московской кольцевой автодороге установили 160 новых мониторов экстренной информации. Они будут предупреждать водителей о препятствиях впереди, в том числе о ДТП или ремонтных работах, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Сенсорные экраны расположили в середине дороги. Они хорошо заметны в любое время суток и при любой погоде.

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Представители ЦОДД в начале прошлого года в качестве эксперимента внедрили систему оперативного информирования водителей. Первые восемь табло появились в Северо-Западном округе столицы.

В ведомстве уточнили, что по результатам эксперимента таких экранов решили разместить еще больше.

Свыше тысячи проектов, нацеленных на улучшение движения на дорогах, также реализовали в Москве. Благодаря идеям дорожных кураторов ЦОДД удалось снизить количество ДТП и сократить время в пути, в том числе у пешеходов.