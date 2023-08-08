Москва 08 августа 2023, 09:39 Новые спорткомплексы с бассейнами откроют на северо-востоке Москвы Мэр Собянин сообщил о возведении двух спортивных объектов в Алексеевском районе Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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В Северо-Восточном округе Москвы построят современные социальные объекты. В частности, там возведут спорткомплексы, детский сад и большую поликлинику. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Первый возводим за счет городского бюджета на территории одного из старейших столичных образовательных учреждений — школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых. Объект готов на 75%, ведутся отделочные и фасадные работы, производится монтаж инженерных систем», — уточнил он.

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Глава города отметил, что также одобрили проект еще одного комплекса, который предназначен для тренировок по плаванию и занятий спортом. В нем разместят 25-метровый бассейн с 10 дорожками и шестиметровый для детей. Кроме того, там появится зал сухого плавания. Бассейны адаптируют для инвалидов.

В Останкинском районе построят детский сад, рассчитанный на 200 воспитанников. На территории оборудуют игровые и спортивные площадки. В Бабушкинском районе до конца года достроят детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену. В районе Бибирево приступили к возведению спорткомплекса с тренажерным залом и двумя бассейнами. На территории около объекта выполнят озеленение и благоустройство.

Ранее жителям столицы сообщили, что около 970 тысяч квадратных метров жилья построят по программе КРТ в Москве. Бывшие промышленные зоны и непродуктивно используемые участки преобразуют.