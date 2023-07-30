Москва 30 июля 2023, 11:56 Новые спортивные площадки появятся в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Москве Новые спортивные площадки возведут в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице начали обустраивать спортивные площадки в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Жители смогут играть в волейбол, баскетбол, пинг-понг и шахматы, а также тренироваться на футбольных полях, сообщил замглавы департамента капремонта Москвы Сергей Мельников.

«Первый спортивный кластер — западный — появится около станции метро „Зябликово“ на Ясеневской улице, второй — восточный — с другой стороны парка в районе 21-го километра МКАД», — уточнил он.

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Заняться спортом можно будет в отремонтированной воркаут-зоне у дома № 26, корпуса 3, строения 3 на Ореховом бульваре.

На Ясеневской улице в местах перепада высот для поддержания склонов установили подпорные стенки, ливневку и основания для павильона-раздевалки. Специалисты приступили к созданию скейт-парка и памп-трека.

Помимо этого, начали строить восточный спорткластер, в частности, основания для футбольных полей. Вскоре обустроят зоны для паркура и воркаута, а также тренажеры. В западном — будут площадка для активных игр, зона для стритбола, два участка для большого тенниса, тренажеры и столы для пинг-понга и шахмат. Также оборудуют хоккейную коробку, детскую площадку, скейт-парк и памп-трек. Все работы по благоустройству завершат к сентябрю.

Ранее Собянин рассказал о преображении парка «Яуза» после благоустройства. Там обустроят экотропы с пешеходными мостами и смотровыми площадками, лестничные спуски к берегам реки, откроют летнюю сцену и партер.