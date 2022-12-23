23 декабря 2022, 22:45
Новые пункты сбора подарков в зону СВО открыли в Москве
Новые пункты сбора подарков в зону СВО в рамках проекта «Москва помогает» появились в столице. Об этом сообщило «Утро.ру».
Акция началась в городе еще в начале месяца, а 23 декабря открылись 11 новых пунктов.
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Детям, проживающим на подконтрольных России территориях, а также военным, участвующим в спецоперации, любой желающий может передать теплые вещи, сладости, книжки или поздравления с наступающим праздником.
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«Москвичи уже отметили удобство расположения точек и новогоднюю атмосферу, созданную благодаря украшенным домикам-шале», — рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.
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