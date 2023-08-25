Москва 25 августа 2023, 12:57 Новые производства для нужд коммунального хозяйства появятся в Москве Собянин: конкурсы на заключение 2 офсетов в сфере горхозяйства проведут в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Власти решили провести электронные конкурсы на заключение двух офсетных контрактов в сфере коммунального хозяйства. По ним начнутся поставки расходных материалов для коммунальной техники и тары для цветов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Благодаря им в Москве локализуются необходимые для нужд города производства: расходных материалов для коммунальной уборочной техники и тары для цветов. А бизнес получит гарантированного покупателя», — уточнил он.

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Победителям конкурсов необходимо будет за три года построить или модернизировать в Москве производство расходных материалов, в том числе металлические, полипропиленовые и лотковые щетки для чистки дорог и других коммунальных объектов. А также за два года создать или модернизировать производство тары для цветов.

При этом на реализацию двух контрактов нужно будет потратить не меньше 300 миллионов рублей. Взамен власти дадут гарантию, что за семь лет у производителя закупят больше 6,2 миллиона единиц расходных материалов для коммунальной уборочной техники, а также 33,5 миллиона единиц тары для цветов за 10 лет.

Ранее компания-производитель систем видеонаблюдения стала резидентом «Технополиса Москва». Первую линию производства там уже запустили.