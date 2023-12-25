25 декабря 2023, 13:18
Новые поликлиники открыли на юге и северо-востоке Москвы
Собянин: новые поликлиники в Бирюлеве и Отрадном приняли первых пациентов
Две новые поликлиники заработали в районах Бирюлево Восточное и Отрадное в Москве. Учреждения оснастили медицинским оборудованием последнего поколения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«В здании на улице Элеваторной, 15 начали работу филиалы городской поликлиники № 52 и детской № 23. Расположили их в разных блоках», — уточнил он.
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Кроме того, на улице Декабристов, 39с1 возвели новый корпус при поликлинике № 110. Переход соединил его с главным зданием.
Глава города подчеркнул, что обе поликлиники построили по новому в соответствии с московским стандартом.
«Для максимального комфорта пациентов и врачей продумали все до мелочей», — отметил он.
Посетители новых поликлиник смогут получить помощь всех необходимых специалистов, которые работают на современном оборудовании. Собянин добавил, что они будут обслуживать свыше 50 тысяч москвичей. В общей сложности в этом году открыли 13 новых медучреждений.
Две поликлиники откроют в Сосенском в Москве. Медицинские объекты введут в эксплуатацию в 2025 году.
Поликлиники
Сергей Собянин
Москва 2023
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