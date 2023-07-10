Москва 10 июля 2023, 09:36 Новые поисковые фильтры появились в сервисе «Библиотеки Москвы» Сервис «Библиотеки Москвы» оснастили новыми поисковыми фильтрами Сайт мэра и правительства Москвы

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В сервисе «Библиотеки Москвы» появилась возможность отфильтровать сборники, чтобы найти конкретную книгу, а также посмотреть, в каком из них можно забронировать ее в онлайн-режиме. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.

В разделе подбора библиотеки специалисты изменили внешний вид поисковой строки, а фильтры перенесли в отдельный блок, разделив на категории. Благодаря обновлению пользователи смогут найти библиотеку с нужной книгой в наличии или где издание доступно только для использования в читальном зале. Кроме того, теперь можно отсортировать библиотеки по конкретному году издания книги.

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Сейчас у пользователей три доступных способа для выбора библиотеки в карточке книги: на карте, по названию в поисковой строке или фильтры. Помимо этого, осталась возможность искать книги по названию, автору, издательству, тематике, серии и другим параметрам. Сервис «Библиотеки Москвы» включает в себя книги городских библиотек. Речь идет о художественной и научной литературе, а также об учебных пособиях.

Ранее москвичи оформили более 50 тысяч электронных читательских билетов на mos.ru.