Москва 13 августа 2023, 12:12 Новые парки появятся в медкластере в Сколкове в Москве Три новых парка создадут в московском медкластере в Сколкове до конца года Сайт мэра и правительства Москвы

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В международном медицинском кластере в Сколкове обустроят три парка до конца 2023 года. Их общая площадь составит 2,83 гектара. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты закончат второй этап работ по благоустройству «Исцеляющих садов». Одной из парковых зон станет «Лес ощущений» с тактильными дорожками из камней, булыжников и бревен.

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Гуляя по ним, посетители смогут укрепить голеностоп и улучшить равновесие. На входе в парк разместят арку с искусственным туманом, которая спасет от жары. Также там проложат тропы из шишек, щепы, коры, песка и гальки. Ходьба по таким покрытиям поможет расслабить мышцы и снять эмоциональное напряжение. В арочном тоннеле внутри холма будет зона для медитаций.

В парке «Птичья роща» с домиками для птиц горожане смогут заниматься спортом. В перспективе там будут устраивать марафоны. Откроют пункты проката велосипедов и самокатов. Новую детскую площадку поделят на зоны по возрастам. На территории создадут пространство для инвалидов, а также зону с тренажерами и места для отдыха.

Ранее Московскому парку Горького исполнилось 95 лет. В 2011 году специалисты приступили к его масштабной реконструкции и сделали бесплатным вход.