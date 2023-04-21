Москва 21 апреля 2023, 11:49 Новые остановки, лавочки и парковка. Москвичам рассказали о благоустройстве территории у ТПУ «Медведково» Заммэра Москвы Бирюков сообщил, что территорию у ТПУ «Медведково» благоустроят Unsplash

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Территорию вблизи транспортно-пересадочного узла «Медведково» на северо-востоке Москвы благоустроят. Заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков объявил журналистам, что работы пройдут на улицах Широкой и Грекова. Об этом сообщило РИА «Новости».

По его словам, задача проекта — улучшить транспортную и пешеходную доступность узла, а именно станции «Медведково» оранжевой линии метро и остановок общественного транспорта поблизости. Для этого рабочие заменят покрытие тротуара и проезжей части, на пересечении улиц Грекова и Широкой построят разворотную площадку для автобусов, поставят остановки с зарядными слотами, энергоэффективные фонари и лавочки.

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Петр Бирюков сказал, что для автомобилистов оборудуют парковку у кинотеатра «Ладога», для велосипедистов откроют велопарковки и точки проката. Кроме того, отремонтируют лестницу от дома по улице Широкой, 12 в сторону кинотеатра «Ладога», обновят детские площадки и проведут озеленение.

Проект планировки ТПУ «Медведково» утвердили в 2020 году. В него включили территорию площадью 15,9 гектара.