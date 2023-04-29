Москва 29 апреля 2023, 16:45 Новые объекты построят на пяти участках бывших промзон в Москве Заммэра Ефимов: проектирование и строительство объектов идет на 5 участках бывших промзон РИА «Новости»

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Сразу пять проектов комплексного развития территорий (КТР) находятся на разных стадиях проектирования и строительства в Москве. На месте бывших промзон столицы появятся современные городские кварталы,рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На сегодня городом утверждены проекты планировки территорий пяти участков бывших промзон общей площадью 75 гектаров. Здесь инвесторы и городской оператор уже приступили к проектированию либо строительству объектов. В ближайшие годы они возведут свыше 1,3 миллиона квадратных метров различной недвижимости, что даст городу более 16 тысяч рабочих мест», — подчеркнул он.

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Ефимов уточнил, что проект планировки позволяет определить, где на территории появится недвижимость и сколько ее будет. Для двух участков бывшей промзоны Коровино такие документы уже готовы. Их разработали и для территорий бывших промзон Зюзино, Октябрьское Поле и Братцево.

Теперь там построят жилые кварталы с нужной для жителей инфраструктурой. Планируется, что на пяти территориях построят свыше 800 тысяч"квадратов» жилья. Там появятся и дома по программе реновации — на них придется 230 тысяч квадратных метров от общей площади новой жилой недвижимости.

Еще более 370 тысяч «квадратов» отведут под промышленную застройку, а 164 тысяч — под школы, детские сады, офисы и другую общественно-деловую недвижимость, отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.