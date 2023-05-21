Москва 21 мая 2023, 17:12 Новые маршрутные схемы разместили на трех автовокзалах в Москве Автовокзалы «Южные ворота», «Центральный» и «Северные ворота» обновили маршрутные схемы Сайт мэра и правительства Москвы

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Стенды с маршрутными схемами установили на трех автовокзалах в столице, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы со ссылкой на его главу Максима Ликсутова.

На автовокзалах «Южные ворота», «Центральный» и «Северные ворота» появились новые схемы, благодаря которым пассажирам будет легче ориентироваться в направлениях междугороднего транспорта. В ближайшие дни подобную карту разместят и на автовокзале «Саларьево».

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В дептрансе также рассказали, в какие города можно отправиться с трех автовокзалов. Например, от «Северных ворот» автобусы проследуют до Петербурга, Рыбинска и Твери, от «Южных ворот» — до Пятигорска, Ялты и Таганрога, а от «Саларьево» — до Сочи, Астрахани и Саратова.

Приобрести билеты на междугородние рейсы можно на станциях метро «Павелецкая», «Саларьево» и «Орехово», а также в приложении «Метро Москвы», на сайте метрополитена и в кассах автовокзалов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о начале второго этапа благоустройства территории у Южного речного вокзала в Москве.