19 мая 2023, 11:53
Новые ледовые арены откроют в Нижегородском районе Москвы в следующем году
Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что в следующем году в Нижегородском районе Москвы специалисты завершат строительство двух ледовых арен. Об этом написали «Дни.ру» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.
Арены будут находиться рядом со станцией метро «Волгоградский проспект» и станцией Московского центрального кольца (МЦК) «Новохохловская». В настоящий момент рабочие проводят кровельные работы, укладывают внешние и внутренние стены, бетонируют хоккейное поле и устанавливают технологическое оборудование.
Реклама
«Важно, чтобы объекты для занятия спортом были доступны всем желающим, в первую очередь детям», — сообщила Пятова.
В одном из зданий разместится хоккейная школа известного российского хоккеиста Игоря Ларионова.
Строительство
Реклама
Реклама