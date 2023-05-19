Москва 19 мая 2023, 11:53 Новые ледовые арены откроют в Нижегородском районе Москвы в следующем году

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Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что в следующем году в Нижегородском районе Москвы специалисты завершат строительство двух ледовых арен. Об этом написали «Дни.ру» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Арены будут находиться рядом со станцией метро «Волгоградский проспект» и станцией Московского центрального кольца (МЦК) «Новохохловская». В настоящий момент рабочие проводят кровельные работы, укладывают внешние и внутренние стены, бетонируют хоккейное поле и устанавливают технологическое оборудование.

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«Важно, чтобы объекты для занятия спортом были доступны всем желающим, в первую очередь детям», — сообщила Пятова.

В одном из зданий разместится хоккейная школа известного российского хоккеиста Игоря Ларионова.