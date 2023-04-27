Москва 27 апреля 2023, 09:54 Новые квартиры по программе реновации на севере Москвы получили более 5 тысяч семей В САО 5,2 тысячи семей получили новые квартиры в рамках программы реновации РИА «Новости»

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Около 5,2 тысячи семей из Северного административного округа Москвы, которые участвуют в программе реновации,получили новое жилье.При этом 97% из них уже живут в этих квартирах, рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Сейчас в Северном административном округе столицы в процессе расселения в рамках программы реновации находятся 14 домов. Жители еще 16 зданий уже покинули свои старые квартиры и переехали в новые. Первые дома начали демонтировать в Бескудниковском районе.

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«В настоящее время около 13 тысяч жителей севера столицы более чем из пяти тысяч семей стали правообладателями новых квартир. Больше всего москвичей, заключивших договоры, проживают в Бескудниковском районе — свыше 5,2 тысячи», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Первый этап программы реновации в округе выполнили почти на половину. Он завершится до конца следующего года.