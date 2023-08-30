Москва 30 августа 2023, 10:11 Новые корпуса медицинского кластера построят на юго-западе Москвы Москва одобрила строительство новых корпусов медицинского кластера в ЮЗАО Unsplash

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На юго-западе Москвы, в Обручевском районе, построят новые корпуса для медицинского кластера. Их возведут по адресам: улица Академика Опарина, владение № 4; улица Островитянова, владение № 1. Соответствующее разрешение выдал Москомстройинвест, сообщила председатель ведомства Анастасия Пятова.

«Заявитель — Национальный медцентр акушерства и гинекологии имени Кулакова — планирует построить два новых корпуса общей площадью по 4000 квадратных метров каждый», — пояснила она.

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Они станут необходимым дополнением к действующей медицинской клинике и инфраструктуре университета имени Пирогова.

Ранее сообщили, что школу на 550 мест построят на юго-западе Москвы. Классы сделают просторными и выполнят по всем новым стандартам. Кроме этого, в школе обустроят спортивный зал с современным инвентарем. На территории установят комплексы для занятий на свежем воздухе.