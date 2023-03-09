Москва 09 марта 2023, 16:48 Новые корпуса индустриального парка «Руднево» ввели в строй в особой экономической зоне

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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о вводе в строй новых корпусов индустриального парка «Руднево», который входит в особую экономическую зону «Технополис „Москва“». Об этом написало ИА НСН.

По словам градоначальника, элементы для зданий производятся на российских заводах по уникальным технологиям.

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«Элементы зданий — к примеру, блоки инженерных коммуникаций и лифтовые шахты — производятся на российских заводах по уникальной технологии и потом привозятся на стройплощадку и собираются, как конструктор», — добавил мэр.

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В индустриальном парк «Руднево» уже построены 16 корпусов и конструкторское бюро площадью 120 тысяч квадратных метров.