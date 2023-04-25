Москва 25 апреля 2023, 10:49 Новые экомаршруты начали обустраивать в парке «Яуза» Заммэра Бирюков: в парке «Яуза» начали обустраивать новые экомаршруты Сайт мэра и правительства Москвы

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В парке «Яуза» на северо-востоке Москвы появятся новые экомаршруты. Их уже начали обустраивать специалисты комплекса городского хозяйства, отметил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году продолжаем реализацию масштабного проекта по созданию многофункциональной зоны отдыха для москвичей — парка „Яуза“, все мероприятия проводим с учетом пожеланий горожан», — отметил он.

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По словам Бирюкова, в планах работы еще на четырех участках, при этом на двух они уже начались. Сейчас вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда обустраивают экомаршруты, общая протяженность которых составит более 1,6 километра.

Вдоль Яузы и у водоема уже убрали старые деревянные настилы, а также подготовили металлокаркас и свайное основание экотроп. Сечас рабочие заняты монтажом стоек для ограждений и специальной террасной доски.

Бирюков добавил, что экотропа будет связана единым пешеходным маршрутом парка и пройдет вдоль левого берега реки Яузы со стороны Олонецкого проезда. Другой экомаршрут сделают вокруг пруда, он будет частично находиться над водой. Там построят две смотровые площадки.