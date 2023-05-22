22 мая 2023, 17:33
Новые дома по программе реновации построят в двух округах Москвы
Москомархитектура: на востоке и юго-востоке столицы построят дома по программе реновации
В Восточном и Юго-Восточном административом округах столицы построят более 14 миллионов квадратных метров жилья. Работы пройдут в рамках программы реновации, сообщил RT со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлианну Княжевскую.
«Здания выполнят, согласно современным архитектурным и планировочным решениям. В районах будет развита транспортная и социальная инфраструктура. Также территории у домов благоустроят и озеленят», — расскзала она.
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Княжевская добавила, что по программе реновации возведут 81 детский сад, 62 школы и 11 учебно-воспитательных комплексов. Также в планах — строительство 13 объектов здравоохранения и 31 физкультурно-оздоровительного комплекса.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о строительстве спортивного комплекса в Мещанском районе столицы. В здании оборудуют крытые футбольные поля, универсальные залы и ледовую арену.
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