Москва 22 мая 2023, 17:33 Новые дома по программе реновации построят в двух округах Москвы Москомархитектура: на востоке и юго-востоке столицы построят дома по программе реновации Сайт мэра и правительства Москвы

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В Восточном и Юго-Восточном административом округах столицы построят более 14 миллионов квадратных метров жилья. Работы пройдут в рамках программы реновации, сообщил RT со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлианну Княжевскую.

«Здания выполнят, согласно современным архитектурным и планировочным решениям. В районах будет развита транспортная и социальная инфраструктура. Также территории у домов благоустроят и озеленят», — расскзала она.

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Княжевская добавила, что по программе реновации возведут 81 детский сад, 62 школы и 11 учебно-воспитательных комплексов. Также в планах — строительство 13 объектов здравоохранения и 31 физкультурно-оздоровительного комплекса.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о строительстве спортивного комплекса в Мещанском районе столицы. В здании оборудуют крытые футбольные поля, универсальные залы и ледовую арену.