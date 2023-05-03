Москва 03 мая 2023, 19:47 Новые детские сады и школы построят на севере и северо-востоке Москвы Овчинский: инвестор строит в САО и СВАО образовательные учреждения по городской программе РИА «Новости»

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В Москве благодаря частному инвестору началось строительство школ и детских садов в рамках городской программы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на главу столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

В Северном и Северо-восточном административных округах появятся образовательные учреждения по городской программе.

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Так, в Сигнальном проезде возведут детский сад для 250 воспитанников. К концу 2026 года в этом дошкольном учреждении появятся 58 новых рабочих мест.

На Кольской улице построят общеобразовательную школу. После ее ввода эксплуатацию, также в 2026-м, в учебном заведении будет 95 рабочих мест.

«Строительство ведется в рамках соглашения по созданию мест приложения труда. Девелопер приступил к монолитным работам по возведению подземной части будущих зданий», — уточнил Овчинский.

Соглашение с инвестором о возведении девяти образовательных объектов в шести столичных районах подписали в 2022-м. Полностью достроенные детские сады и школы передадут Москве. Всего в этих образовательных учреждениях создадут 600 новых рабочих мест.