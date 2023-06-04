Москва 04 июня 2023, 17:01 Новые детские маршруты-квесты появились на сайте «Узнай Москву» Три новых маршрута для детей подготовили на сайте «Узнай Москву» Сайт мэра и правительства Москвы

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Участников новых экскурсий ждут квесты по историческим местам столицы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на главу департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Юных жителей и гостей столицы пригласили на познавательные экскурсии, связанные с историей и архитектурой старейшего района мегаполиса. На сайте «Узнай Москву» разместили три новых детских маршрута по Замоскворечью: «По острову», «Вокруг Кадашевской слободы», «Храмы и особняки Большой Ордынки». Каждый из них будет сопровождать аудиогид.

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«Это не просто экскурсии, а настоящие квесты. Во время прогулки участников ждут задания, а первые три человека, правильно ответившие на все вопросы в любом из этих квестов, получат нашу книгу „Замоскворечье“, которую мы выпустили специально для детской аудитории», — рассказал Емельянов.

Квест «Вокруг Кадашевской слободы» начнется у «Новокузнецкой», детям предстоит ответить на 17 вопросов. Участники маршрута «Храмы и особняки Большой Ордынки» встретятся около станции метро «Полянка», им нужно будет ответить на 12 вопросов. Стартовой точкой прогулки «По острову» станет улица Балчуг, путешественникам зададут 14 вопросов.

Электронную версия книги «Замоскворечье» можно скачать бесплатно. Всего в проекте «Узнай Москву» доступно 256 маршрутов по городу.

Ранее три новых автомобильных маршрута по панорамным и киноместам Москвы представил Russpass.