15 июля 2023, 18:21
Новые бесплатные онлайн-курсы для предпринимателей стартовали в Москве
МБМ пригласил московских бизнесменов пройти новые курсы «Предпринимательское мышление»
Московских предпринимателей пригласили пройти обучение, которое начнется 17 июля. Курсы «Предпринимательское мышление» подойдут как новичкам, так и тем, кто планирует развивать уже имеющийся бизнес. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Участники интенсива освоят гибкие навыки успешных бизнесменов. Благодаря этим знаниям предприниматели смогут качественно взаимодествовать с партнерами и заказчиками, а также обозначать собственные позиции.
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Авторы обучающих курсов считают, что для запуска стартапа необходимо знать не только свою область деятельности, основы экономики, логистики, менеджмента, но и владеть гибкими навыками, влияющими на успешную работу.
По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, как правило, представители бизнеса сами принимают решения и несут за них ответственность. Безусловно, большую роль играет характер, но можно научиться оперативно анализировать данные, мыслить стратегически и масштабно. Такие знания можно развить на курсах «Предпринимательское мышление», которые будут проходить с 11:00 до 12:30. Желающим принять участие необходимо заранее зарегистрироваться.
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Бизнес
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