Москва 15 июля 2023, 18:21 Новые бесплатные онлайн-курсы для предпринимателей стартовали в Москве МБМ пригласил московских бизнесменов пройти новые курсы «Предпринимательское мышление» Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Московских предпринимателей пригласили пройти обучение, которое начнется 17 июля. Курсы «Предпринимательское мышление» подойдут как новичкам, так и тем, кто планирует развивать уже имеющийся бизнес. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Участники интенсива освоят гибкие навыки успешных бизнесменов. Благодаря этим знаниям предприниматели смогут качественно взаимодествовать с партнерами и заказчиками, а также обозначать собственные позиции.

Реклама

Авторы обучающих курсов считают, что для запуска стартапа необходимо знать не только свою область деятельности, основы экономики, логистики, менеджмента, но и владеть гибкими навыками, влияющими на успешную работу.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, как правило, представители бизнеса сами принимают решения и несут за них ответственность. Безусловно, большую роль играет характер, но можно научиться оперативно анализировать данные, мыслить стратегически и масштабно. Такие знания можно развить на курсах «Предпринимательское мышление», которые будут проходить с 11:00 до 12:30. Желающим принять участие необходимо заранее зарегистрироваться.

Ранее самозанятых пригласили на вебинар о регистрации товарных знаков в Москве.