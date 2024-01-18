Москва 18 января 2024, 10:19 Новую технологию изготовления гель-лаков придумали в Москве Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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В Москве активно развивается сфера импортозамещения различных товаров и услуг. Столичная компания разработала и внедрила технологию производства импортозамещающих материалов для окрашивания гель-лаков. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По словам чиновника, в Москве работают более 260 химических предприятий. Они развивают новые направления, модернизируют технические процессы и увеличивают объемы производства. Все это помогает заместить продукцию ушедших брендов отечественными аналогами.

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«Например, компания „Олбо“ разработала и внедрила технологию окрашивания материалов, необходимых для изготовления косметических гель-лаков. Планируется производить 12 тонн продукции в год», — рассказал Овчинский.

Компания установила новое оборудование, в том числе реакторы для изготовления компонентов, устойчивых к различным видам воздействий окружающей среды. Ученые и технологи создали методику обработки цветных пигментных паст, которые используются для производства качественной косметики.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«С помощью нового оборудования и технологии выпуска наша компания способна полностью обеспечить собственное производство качественными колорантами. Мы сможем оказать поддержку отечественным предприятиям, изготавливающим декоративную косметику, и решить проблему импортозамещения косметического сырья», — отметила генеральный директор компании Елена Савенкова.

В Москве работают более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся около 720 тысяч человек. Они производят различные товары: от одежды и обуви до медицинского оборудования и сложной техники. Каждый год в городе открываются 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.

Столичные власти поддерживают предпринимателей. В Москве существует более 20 системных мер поддержки, в том числе, целевые займы и субсидиями, а также ряд антикризисных инструментов.