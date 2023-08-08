Москва 08 августа 2023, 15:31 Новую связку возведут между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе в Москве Мэр Москвы Собянин: новую связку построят между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе Фото: Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

Читать 360tv в

В столице возвели больше 50 железнодорожных путепроводов с 2021 года и еще 15 планируется ввести до конца года. Сейчас специалисты приступили к строительству новой транспортной связки между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Они [Дмитровское и Алтуфьевское шоссе] разделены путями МЦД-1, и сейчас, чтобы попасть в соседний район, автомобилистам приходится делать крюк в 8-10 километров, объезжая по МСД или МКАД», — уточнил он.

Реклама

Глава города отметил, что, несмотря на протяженность связки всего в километр, для реализации этого проекта потребуется построить два железнодорожных путепровода.

По словам мэра, также перестроят 3,6 километра железнодорожных путей и 8,9 километра инженерных коммуникаций и контактных сетей. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Работы проведут вместе с РЖД. Новую дорогу планируют открыть в конце этого года.

В итоге для 2,6 миллиона жителей севера и северо-востока столицы станет доступнее транспорт. Снизится нагрузка на прилегающие участки МКАД, Лианозовского проезда, Череповецкой улицы, МСД, Дмитровского и Алтуфьевского шоссе. Кроме того, пробег транспорта между соседними районами сократится почти вдвое.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что строительство МСД ведут без влияния на действующую инфраструктуру. Это будет автомагистраль без светофоров, которая пройдет через весь город.