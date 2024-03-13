Москва 13 марта 2024, 09:09 Новую школу построят в Щербинке по программе комплексного развития территорий — Ефимов Пресс-служба КЭПиИЗО

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Новая школа появится в Щербинке Новомосковского административного округа в рамках программы комплексного развития территорий. Реализацией проекта займется городской оператор, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Для реорганизации неэффективно используемой территории общей площадью 2,18 гектара в городском округе Щербинка назначен оператор — АНО „Развитие социальной инфраструктуры“. В течение четырех лет он возведет образовательное учреждение», — уточнил Ефимов.

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По его словам, в реализацию проекта собираются вложить около 3,27 миллиарда рублей. В результате появится 55 новых рабочих мест, отметил заместитель мэра Москвы.

Территория, о которой идет речь, располагается на Железнодорожной улице возле станции МЦД-2 «Щербинка». Сейчас на этом участке находятся складские помещения, магазин и недостроенный объект.

По проекту здесь планируют построить школу, в которой смогут учиться 1,1 тысячи детей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, площадь образовательного учреждения составит 22 тысячи квадратных метров.

«После ввода в эксплуатацию учреждение оснастят современным оборудованием», — добавил Гаман.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее принял решение о реализации проекта комплексного развития неэффективно используемого участка в городском округе Щербинка.

По программе КРТ в Москве создают многофункциональные кварталы на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков. На этих территориях проектируют дороги, комфортное жилье, общественно-деловые и спортивные объекты, а также необходимую инфраструктуру.

Сейчас в столице на разных этапах реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Проработку проектов ведут по поручению Собянина.