Москва 28 августа 2023, 16:46 Новую школу на 1100 мест открыли на месте Тушинского аэродрома в Москве Мэр Москвы Собянин: новую школу на 1100 мест открыли на Волоколамском шоссе Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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Новая школа в районе Волоколамского шоссе готова принять более тысячи детей в наступающем учебном году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как уточнил глава города, это первое образовательное учреждение, появившееся на месте бывшего Тушинского аэродрома. Здание школы делится на два корпуса — один для младших классов, другой — для учеников среднего и старшего звена.

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«В здании готово все для комфортного обучения: универсальные и специализированные кабинеты, спортивные и гимнастический залы, медиатека, читальный зал, IT-полигон. В рекреациях — зоны с электронным тиром, теннисными столами, лабиринтом с интерактивным игровым полом», — рассказал Собянин.

Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

По словам мэра, новое здание, которое войдет в комплекс школы № 727, полностью приспособлено для детей с особыми потребностями — оно оборудовано лифтами, тактильными указателями и пандусами.

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