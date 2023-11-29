Москва 29 ноября 2023, 12:57 Новую площадку включили в программу реновации на западе Москвы Мэр Москвы Собянин: в программу реновации включили новую площадку в Кунцеве Freepik

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В Западном округе Москвы для строительства по реновации подобрали новую площадку. Там появятся новостройки для участников программы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в столичном районе Кунцево на новой стартовой площадке возведут 95,4 тысячи квадратных метров жилья для 3,5 тысячи человек.

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Благодаря этому в новые квартиры переедут жители 19 ветхих домов.

Глава города добавил, что в общей сложности для строительства новых домов по реновации нашли 602 площадки, возвели 280 жилых объектов, а также расселили 890 старых пятиэтажек.

Всего с начала реализации программы реновации в Москве достроили четыре миллиона квадратных метров жилья. Собянина уточнил, что площадь введенного жилья позволит обеспечить новыми квартирами около 150 тысяч жителей.