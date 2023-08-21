Москва 21 августа 2023, 17:25 Новую площадку проекта «Музыка в метро» открыли на станции МЦД-3 Дептранс Москвы: новую площадку проекта «Музыка в метро» открыли на станции МЦД-3 Лихоборы Фото: Telegram-канал дептранса Москвы

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Проект «Музыка в метро» расширил свою географию. Теперь послушать любимых артистов можно на станции МЦД-3 Лихоборы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Поддержать открытие новой площадки приехал народный артист России, художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман», — уточнили в ведомстве.

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В дептрансе отметили, что за семь лет количество таких площадок возросло до 34, а музыканты выступили свыше 350 тысяч раз.

По словам главы ведомства Максима Ликсутова, на открытии выступили исполнители «Музыки в метро» и группа Brevis Brass Band — участники проекта с 2016 года.

Он добавил, что специалисты продолжат интегрировать транспорт в культурную жизнь столицы, поэтому на станции МЦД-3 открыли новую площадку проекта «Музыка в метро».

Ранее Джиган выступил в московской подземке. Он спел несколько песен из своего нового альбома на станции метро «Курская».