Москва 13 июля 2023, 08:01 Новую площадку для выгула питомцев открыли на северо-востоке Москвы Новая площадка для выгула по проекту «Питомцы в Москве» появилась в Лосиноостровском Сайт мэра и правительства Москвы

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В Северо-Восточном округе столицы на Джамгаровской улице построили площадку для выгула собак размером почти в тысячу квадратных метров. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

«Территорию благоустроили в рамках проекта „Питомцы в Москве“. Это первая из 27 площадок для выгула, которые появятся в городе в этом году», — уточнили в пресс-службе.

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На новой площадке обустроили отдельную зону для дрессировки питомцев со специальными тренажерами. К примеру, избавить собаку от клаустрофобии поможет тоннель, а развить координацию движений — слалом. Благодаря барьерам животное станет более выносливым, окоп и наклонная стенка станут хорошим подспорьем для навыков в преодолении препятствий.

Также на площадке отвели место для свободного выгула с газоном. На открытии каждой современной площадки для выгула будет работать мобильный кабинет с грумингом и ветеринары.

Проконсультироваться со специалистами можно бесплатно, но для этого заранее нужно записаться на сайте проекта.

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