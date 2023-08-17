Москва 17 августа 2023, 19:34 Новую офисную башню в стилистике метеорита возведут возле Москва-Сити Строительство новой офисной башни в виде метеорита у Москва-Сити начнут в 2025 году Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

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Семнадцатиэтажную офисную башню PORTA с амфитеатром и террасой в стилистике метеорита возведут возле Москва-Сити в первой половине 2025 года. Об этом «Интерфакс-Недвижимости» заявил руководитель проекта Гасан Гусейнов.

Башню оборудуют эксплуатируемой крышей и двухуровневой парковкой на 250 машино-мест. В лобби здания планируют открыть кафе, магазин и ресторан.

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«Комплекс, расположенный вдоль набережной около причала Западного порта, в пешей доступности от Москва-Сити и станций метро и МЦД „Фили“, планируется построить в первой половине 2025 года», — пояснил Гусейнов.

Автор проекта, глава архитектурного бюро WALL Рубен Аракелян заявил, что башню выполнят в духе скульптуры-здания, при создании концепции архитекторы вдохновлялись тематикой космоса, поэтому в итоге строение будет напоминать метеорит, в этой же стилистике будет выдержан и интерьер башни.

Ранее заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев заявил, что с начала года власти столицы выдали 375 разрешений на строительство объектов.