Москва 24 августа 2023, 20:01 Новую модель электропоезда «Иволга 4.0» представили в Петербурге Поезд «Иволга 4.0» показали на выставке «PRO||Движение. Экспо» в Петербурге Фото: Telegram-канал дептранса Москвы

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В Санкт-Петербурге открыли выставку «PRO||Движение. Экспо». На ней продемонстрировали новую модель электропоезда «Иволга 4.0», которая в будущем начнет курсировать в столице, сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов в Telegram-канале.

«Сегодня открылась выставка — Международный ж/д салон техники и технологий „PRO||Движение. Экспо“. Главная пассажирская новинка форума — „Иволга 4.0“», — уточнил он.

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Уникальный поезд «Иволга 4.0» разработали специалисты компании «Трансмашхолдинг» на базе Тверского вагоностроительного завода. Новая модель поезда отличается от предыдущих большим количеством дверей — в вагоне их три. Это сэкономит время пассажирам при входе и выходе из поезда.

Ликсутов отметил, что пока новинку могут оценить только эксперты, но в перспективе москвичи и гости столицы опробуют ее на МЦД. Заммэра добавил, что парк подвижного состава на Московских центральных диаметрах продолжат обновлять. Поэтому в будущем закупят поезда российского производства «Иволга 4.0» для МЦД-3 и МЦД-4.

Ранее новые «Иволги» с зарядками для самокатов запустили на МЦД-3. Путь до Москвы и в область значительно ускорится, интервалы ожидания поездов сократятся.