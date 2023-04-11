Москва 11 апреля 2023, 13:06 Новую многоэтажку по программе реновации построят в Котловке Депстрой Москвы: в 2024 году в Котловке будет сдан дом на 188 квартир по реновации РИА «Новости»

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В 2024 году в районе Котловка в Москве будет сдан дом на 188 квартир. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что на сегодня готово шунтовое ограждение. Строители разрабатывают котлован и монтируют подземную часть дома из монолитных конструкций. Его возведут по адресу: улица Нагорная, владение 5А.

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Здание облицуют фиброцементыми панелями, установят лоджии, корзины для кондиционеров, динамичный облик зданию придаст остекление. Дом односекционный и рассчитан на 188 квартир. Две квартиры предназначены для маломобильных жильцов. Специально для них сделают широкие коридоры и дверные проемы, а также установят специальную сантехнику.

Всего будет 144 однокомнатных квартиры, 28 двухкомнатных, 15 трехкомнатных и одна четырехкомнатная. Их улучшенная отделка полностью соответствует нормативам реновации.

В вестибюле сделают секцию для колясок, кладовку, поставят почтовые ящики. В здании будет четыре лифта: два грузоподъемностью 630 килограммов, еще два — 430 килограммов.

Также спроектирован удобный вход в дом по уровню земли — за счет этого родителям с детьми и маломобильным жильцам не придется испытывать проблем при входе и выходе. Входную группу оборудуют специальной шероховатой плиткой, чтобы предотвратить скольжение.