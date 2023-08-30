Москва 30 августа 2023, 10:58 Новую дорогу в квартале реновации построят на востоке Москвы Заммэра Москвы Бочкарев: в квартале реновации в Гольяново построят новую дорогу Сайт мэра и правительства Москвы

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Город согласовал проект строительства проезда, который соединит Байкальскую и Уральскую улицы с кварталом реновации в московском районе Гольяново. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В рамках программы реновации строятся не только жилые дома, но и сопутствующая инфраструктура, позволяющая создать максимально комфортные и благоприятные для жизни условия. Это касается не только социальных объектов, но и удобных подъездов к кварталам. Андрей Бочкарев

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева рассказала, что проект предусмотрел строительство участка улицы от Байкальской улицы до дома 77к2 по Щелковскому шоссе и далее до Уральской улицы.

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Кроме того, в рамках проекта построят парковочные карманы, разворотную площадку, велосипедную дорожку, пешеходные переходы, восстановят тротуары и ограждения.

После завершения основных работ на участке проведут переустройство инженерных коммуникаций, включая электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение и газоснабжение.

Во время строительства установят ограничение на максимальную скорость до 20 километров в час, запретят остановки, установят временные дорожные знаки.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин открыл новый участок южного направления Московского скоростного диаметра.