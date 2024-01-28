Москва 28 января 2024, 13:17 Новую дорогу проложат в московском районе Нагатинский Затон Москомархитектура: в Нагатинском Затоне построят новую дорогу Dmitry Golubovich/Global Look Press

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В Южном округе Москвы в районе Нагатинский Затон планируют построить дорогу длиной в 300 метров. Она свяжет жилую застройку с Судостроительной улицей, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Проектом предусмотрена установка светофоров, обустройство наземных пешеходных переходов и тротуаров, а также остановок общественного транспорта», — отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

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В перспективе в районе сделают длиннее прогулочный маршрут от церкви Иконы Божией Матери «Скоропослушница» до набережной и продлят Корабельную улицу, построив там причал. Новые улицы появятся благодаря строительству жилого комплекса «Ривер Парк Коломенское» на месте бывшей промзоны в Нагатинском Затоне.

Княжевская добавила, что вместо заброшенных территорий в мегаполисе активно появляются жилые кварталы, офисы, технопарки, а также активно развивается социальная и транспортная инфраструктура.

Выделенная полоса на улице Борисовские Пруды позволила сократить время в пути. Маршруты на этом участке стали более востребованными среди пассажиров, количество поездок на общественном транспорте возросло в полтора раза.