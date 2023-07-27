Москва 27 июля 2023, 10:18 Новостройку по реновации сдали на северо-востоке Москвы Левкин: новостройку по реновации ввели в эксплуатацию в районе Южное Медведково в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Северо-Восточном округе достроили жилье по реновации. В этом году в новостройку заселятся более 280 жителей Южного Медведково. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«Это шестая новостройка в Южном Медведкове, возведенная по программе реновации, и третья на улице Молодцова», — заявил он.

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В доме расположено 168 квартир, из них 65 — однокомнатные, 96 — двухкомнатные и семь — трехкомнатные. Четыре квартиры адаптировали с учетом особенностей маломобильных жильцов. В новостройке оборудовали подземную автостоянку, рассчитанную на 66 машино-мест. Вокруг жилого здания провели благоустройство и озеленение территории. Во дворе разместили спортивную и детскую площадки, а также создали зоны отдыха.

Рядом с домом находятся парки «Яуза», «Свиблово» и «Чермянка». Дорога на машине до станции метро «Медведково» займет 10 минут, а на автобусе — 15. Левкин напомнил, что в Южном Медведкове передали под заселение пять новостроек и полностью расселили шесть ветхих домов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жильцов более 70 домов переселят в новостройки до сентября. Ключи от новых квартир получат более 120 тысяч жителей столицы.