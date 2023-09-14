Москва 14 сентября 2023, 13:39 Новостройку по реновации сдали на юге Москвы Загрутдинов: дом на 311 квартир по реновации сдали в Даниловском районе Москвы mos.ru/ds

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В рамках программы реновации в районе Даниловский, по адресу улица Дубининская, дом 69а, ввели в эксплуатацию жилой дом. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройка стала четвертым сданным домом в этом районе. Дом построили из трех монолитных секций, а на подземном этаже расположили парковку на 74 машиноместа. Три секции здания расположили в форме буквы «П», что позволило создать полузакрытое дворовое пространство.

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В новостройке предусмотрели 311 квартир — 100 однокомнатных, 126 двухкомнатных и 85 трехкомнатных. Они получили улучшенную отделку, соответствующую стандартам реновации, утвержденным правительством Москвы.

В вестибюле жилой части расположили колясочную, кладовую для уборочного инвентаря и зону размещения почтовых ящиков. В здании установили современные лифты с грузоподъемностью 1000 и 400 килограммов, оснащенные визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже сделали на одном уровне с поверхностью земли, что поможет мамам с колясками и маломобильным людям легко попадать в подъезд.

Придомовую территорию благоустроили, создали газоны и цветники, детские и спортивные площадки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители 75 домов в столице получат квартиры по реновации раньше срока.