14 сентября 2023, 18:14
Новостройку по реновации передали под заселение на востоке Москвы
Пятую новостройку по реновации в районе Перово в Москве ввели в эксплуатацию
В столичном районе Перово под заселение по программе реновации отдали пятую новостройку. В нее переедут более 350 жителей. Объект расположен по адресу: улица 2-я Владимирская, дом № 13, корпус 1. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
«Дом уже введен, квартиры готовятся к передаче под заселение. Ожидается, что жители начнут переезд уже в этом году», — подчеркнул он.
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Первые этажи отдали под коммерческие нужды. Во дворе установили детские и спортивные площадки для игр и занятий на свежем воздухи. Территорию озеленили.
Рядом с новостройкой находится парк культуры и отдыха «Перовская слобода», Измайловский парк, поликлиника и другие объекты важной социальной инфраструктуры.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что современный квартал построят на месте промзоны на севере столицы. Там возведут дома для жителей, переезжающих по программе реновации, а также объекты общественно-делового назначения: физкультурно-оздоровительный комплекс, скалолазный центр, гостиницу, базу для коммунальных служб.
Москва 2023
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