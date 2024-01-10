10 января 2024, 13:54
Новостройку по реновации начали заселять на севере Москвы
Новостройку в Линейном проезде в Москве начали заселять по программе реновации
В Тимирязевском районе Москвы приступили к заселению по программе реновации новостройки, расположенной по адресу: Линейный проезд, дом 8а. В нее переедут жители трех старых домов, сообщили на официальном портале мэра столицы.
«В Тимирязевском районе 442 жителя из трех расселяемых домов получают письма с предложениями равнозначных квартир в новостройке, расположенной в Линейном проезде», — добавил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
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По его словам, с 10 января горожанам начали предоставлять варианты нового жилья. Для помощи в переезде на первом этаже новостройки открыли центр информирования по переселению.
Всего в районе по программе реновации расселят 45 жилых домов. Для этого четырех площадках новостройки уже передали под заселение, еще на двух начали возводить жилые корпуса и для еще двух разрабатывают проекты и оформляют документы.
В 2023 году переселение по программе реновации затронуло почти 100 московских района.
Реновация в Москве
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