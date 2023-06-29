Москва 29 июня 2023, 13:08 Новостройку по программе реновации на северо-западе Москвы передали под заселение Левкин: дом по программе реновации на набережной Новикова-Прибоя передали под заселение Сайт мэра и правительства Москвы

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Пятую новостройку для участников программы реновации на северо-западе столицы передали под заселение. Новоселье отметят примерно 400 жителей ветхих домов на набережной Новикова-Прибоя. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В районе Хорошево-Мневники в рамках программы реновации жилищного фонда подлежит расселению 156 жилых домов — большинство из них пятиэтажные, но есть и два девятиэтажных. Всего в этих домах проживают 30,9 тысячи человек. Сергей Левкин Руководитель департамента градостроительной политики Москвы

На первом этаже нового дома расположился центр информирования по переселению, где участникам реновации помогут с оформлением документов и проконсультируют по переезду.

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Кроме того, для удобства переселенцев запустили сервис на сайте mos.ru. С его помощью можно пользоваться электронными услугами и реже ходить в центры информирования. Москвичам с учетной записью доступны запись на осмотр квартиры и подписание договора.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, сейчас более чем для 150 семей, проживающих в двух старых домах в районе Хорошево-Мневники, подготовили предложения равнозначных квартир. В общей сложности с начала реновации в этом районе 773 семьи выбрали жилье, а 770 из них уже получили квартиры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин включил пять бывших промзон в программу комплексного развития территорий.