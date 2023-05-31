31 мая 2023, 16:37
Новостройку на 350 квартир возведут по реновации в столичном Коптеве
Москомэкспертиза: дом по реновации построят в 3-м Михалковском переулке в Москве
Жилое здание с подземным паркингом появится на севере столицы для участников реновации. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.
В московском районе Коптево одобрили проект строительства дома по программе реновации. Жилой объект разместят в 3-м Михалковском переулке. Это будет семисекционное здание на 350 квартир, из которых 115 — однокомнатные, 153 — «двушки» и 82 — трехкомнатные.
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Отделочные работы в помещениях проведут по стандартам реновации. Это значит, что в комнатах оборудуют двери, установят люстры, розетки и выключатели. На кухнях разместят плиты и мойки, а в уборных поставят сантехнику.
Для жильцов оборудуют подземный паркинг. Первые этажи нежилой части новостройки займут помещения общественного назначения. Территорию у дома благоустроят и озеленят. Во дворе появятся кустарники, деревья и цветы.
«Будут устроены проезды и тротуары, сформировано наружное освещение и установлены лестницы на перепадах рельефа. В дополнение к этому специалисты разместят малые архитектурные формы», — добавила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.
Ранее заммэра Бочкарев рассказал, что свыше сотни старых домов по реновации расселили в Москве с начала года.
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