Москва 31 мая 2023, 16:37 Новостройку на 350 квартир возведут по реновации в столичном Коптеве Москомэкспертиза: дом по реновации построят в 3-м Михалковском переулке в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Жилое здание с подземным паркингом появится на севере столицы для участников реновации. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.

В московском районе Коптево одобрили проект строительства дома по программе реновации. Жилой объект разместят в 3-м Михалковском переулке. Это будет семисекционное здание на 350 квартир, из которых 115 — однокомнатные, 153 — «двушки» и 82 — трехкомнатные.

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Отделочные работы в помещениях проведут по стандартам реновации. Это значит, что в комнатах оборудуют двери, установят люстры, розетки и выключатели. На кухнях разместят плиты и мойки, а в уборных поставят сантехнику.

Для жильцов оборудуют подземный паркинг. Первые этажи нежилой части новостройки займут помещения общественного назначения. Территорию у дома благоустроят и озеленят. Во дворе появятся кустарники, деревья и цветы.

«Будут устроены проезды и тротуары, сформировано наружное освещение и установлены лестницы на перепадах рельефа. В дополнение к этому специалисты разместят малые архитектурные формы», — добавила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Ранее заммэра Бочкарев рассказал, что свыше сотни старых домов по реновации расселили в Москве с начала года.