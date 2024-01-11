Москва 11 января 2024, 16:32 Новостройку на 200 квартир по реновации возведут на юго-западе Москвы Мосгосстройнадзор: на Профсоюзной улице построят дом по реновации на 200 квартир Телеканал «360»

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В Юго-Западном округе Москвы планируют построить дом площадью примерно в 25 тысяч квадратных метров для участников реновации. В нем будет 200 квартир, в том числе 50 однокомнатных и по 75 двух- и трехкомнатных, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«На месте двух ветхих пятиэтажек в Обручевском районе появится современная новостройка с коммерческими помещениями на первом этаже», — уточнил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

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Он отметил, что входные группы расположат с двух сторон секции, между ними будет вестибюль, зона консьержа, колясочная и лифтовый холл. Подземный этаж займет автостоянка на 65 парковочных мест.

Лицевую сторону новостройки оформят рельефными терракотовыми панелями и алюминиевыми кассетами. На стенах установят корзины для кондиционеров. Входные группы будут с витражным остеклением.

В квартирах выполнят отделку по стандартам реновации, а также установят сантехнику, плиты и светильники. Во дворе высадят деревья, обустроят газоны и возведут детские и спортивные площадки.

В Восточном округе Москвы также началось заселение шестого «реновационного» дома. Жители района Перово переедут в новые квартиры с улучшенной отделкой по стандартам программы