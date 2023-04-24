Москва 24 апреля 2023, 12:17 Новостройки по реновации в Бабушкинском районе начали заселять

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Заселение новостроек, которые возвели в Бабушкинском районе Москвы по программе реновации, началось три недели назад. Туда переедут жители девяти старых домов на улицах Летчика Бабушкина и Искры. Первые семьи уже заключили договоры на новое жилье, а 65% из 1600 москвичей выбрали свои квартиры, рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он отметил, что 465 жителей района получили предложения равнозначного жилья в новостройке по адресу: Радужная улица, дом 18. А еще более 1100 москвичей — в новостройке по адресу: Осташковская улица, дом 9, корпус 2.

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«Из них более тысячи горожан уже выбрали квартиры для переезда и сейчас оформляют необходимые документы, а 76 москвичей заключили соответствующие договоры. Таких коротких сроков удалось достичь благодаря высокому качеству строительства, а также цифровизации ряда этапов переселения», — пояснил он.

Записаться на осмотр квартиры можно онлайн: сделать это позволяет суперсервис «Помощь при переезде по программе реновации». Также с его помощью можно назначить дату приема к нотариусу и подписания договора. Чтобы воспользоваться его возможностями, москвичу надо иметь полную учетную запись на портале mos.ru.

Первые дома в Бабушкинском районе начали расселять в июне 2018 года, отметил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин. С тех пор новоселье отпраздновали уже жители 20 домов. Первый этап программы реновации, который заканчивается в конце 2024 года, выполнили там уже на 85%. Сейчас в районе начали переселение в 13 из 15 запланированных домов.