Москва 23 июля 2023, 12:04 Новостройка в Нагатинском Затоне примет более 250 участников программы реновации Более 250 москвичей получат квартиры по реновации в новостройке в Нагатинском Затоне Проектное решение новостройки в Нагатинском затоне / Сайт мэра и правительства Москвы

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Квартиры в новостройке в Нагатинском Затоне по программе реновации смогут получить более 250 жителей столицы. Об этом на сайте мэра Москвы заявил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

В новом многоэтажном доме есть семь однокомнатных, 92 двухкомнатные и 11 трехкомнатных квартир, при этом четыре квартиры оборудованы для маломобильных жильцов. Новостройку уже в ближайшее время передадут под расселение.

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«Эта новостройка стала пятой в Нагатинском Затоне, возведенной по программе реновации, и второй, построенной на месте ранее расселенных старых домов», — заявил Левкин.

Многоэтажка находится в развитом районе, где по близости есть несколько школ, много магазинов со всеми необходимыми товарами, в шаговой доступности — метро «Коломенская» и остановка общественного транспорта.

Дом построили по программе реновации с использованием технологии информационного моделирования. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как эта технология ускоряет процесс постройки домов по программе реновации.