Москва 14 апреля 2023, 16:52 Новостройка по реновации появится в Лосиноостровском районе Дом на 250 квартир по реновации введут в эксплуатацию в районе Лосиноостровском в Москве РИА «Новости»

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В столичном районе Лосиноостровском достраивают дом для переселенцев по программе реновации. Об этом сообщается на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Новый дом из трех секций переменной этажности с одноуровневым подземным паркингом находится на улице Тайнинской.

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«Его планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году», — рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Сейчас специалисты занимаются отделкой, устанавливают внутренние инженерные системы и благоустраивают территории. Фасады здания облицуют навесными трехслойными стеновыми панелями. На них будут установлены корзины из металла под кондиционеры. Входные группы оснастят витражным остеклением.

В новостройке — 257 квартир, из них 85 — однокомнатных, 121 — двухкомнатная, 45 — трехкомнатных, шесть — четырехкомнатных. Для инвалидов выделят пять квартир с широкими коридорами и специальной сантехникой.

Квартиры в новостройке выполнены с улучшенной отделкой по стандартам реновации. На первых этажах разместятся объекты инфраструктуры, офисы, технические помещения и коммерческие предприятия.

В вестибюле будут колясочная, комната консьержа, кладовка. В доме установят два лифта, систему охраны, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение.

Территорию вокруг здания благоустроят. Во дворе построят современную детскую площадку и поставят спортивный инвентарь.