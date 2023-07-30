Москва 30 июля 2023, 09:11 Новостройка на 300 квартир по реновации появится на западе Москвы Москомэкспертиза: дом на 300 квартир построят в районе Кунцево по реновации в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице в Кунцеве планируют возвести жилое «реновационное» здание на три сотни квартир. Проект на строительство уже одобрили, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

Жилой дом для участников реновации появится на Молодогвардейской улице. Это будет здание с двумя секциями и подземной парковкой.

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В новостройке предусмотрено 300 квартир, из них 100 — однокомнатные, 125 — «двушки» и 75 — трехкомнатные.

По словам главы Москомэкспертизы Анны Яковлевой, жилье сдадут переселенцам с выполненной внутренней отделкой, установленными розетками и светильниками. На кухнях поставят мойки и плиты, а в санузлах — сантехнику.

Первые этажи новостройки займут магазины и предприятия сферы услуг. Кроме того, около дома проведут благоустройство территории: разобьют газоны, высадят деревья и кустарники. Во дворе появятся детские и спортивные площадки.

Ранее заммэра Бочкарев сообщил, что 1,2 миллиона квадратных метров жилья по реновации введут в Москве в 2023 году. Благодаря программе появляется качественное городское пространство с инфраструктурой в шаговой доступности.