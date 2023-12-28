Москва 28 декабря 2023, 08:45 Новогодняя ночь в Москве будет морозной «Фобос»: в Москве в новогоднюю ночь похолодает до -14 градусов Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

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В Москву придут морозы. Синоптики спрогнозировали до -14 градусов в новогоднюю ночь, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Оттепель сменится резким похолоданием, которое начнется в пятницу и субботу. В ночь на 1 января обойдется без осадков, столбики термометров покажут отметки -9…-14 градусов. Такая температура будет в пределах климатической нормы.

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На днях в Москве зафиксировали новый исторический минимум атмосферного давления для 26 декабря. К пяти часам утра атмосферное давление на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, упало до 724,4 миллиметра.

Москвичам также рассказали о работе канатной дороги в новогоднюю ночь. Совершить воздушную прогулку можно будет до 05:00. В первый день наступившего 2024 года канатная дорогу будет работать с 16:00 до 21:00. С 30 декабря по 9 января можно приобрести билеты по праздничным и выходным тарифам.