Москва 16 января 2024, 16:50 Новогодние ели и часть декораций начали демонтировать в Москве Бирюков: в Москве начали демонтировать новогодние ели и декоративные конструкции Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» / Соцсети

Читать 360tv в

В Москве начали демонтировать новогодние ели и часть декоративных конструкций после зимних праздников. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков напомнил, что к зимним каникулам сотрудники установили более одной тысячи елей, плакатов и некоторых объемно-декоративных конструкций. В этом году суммарно к Новому году и Рождеству столицу украсили порядка пяти тысяч праздничных объектов.

Реклама

«Принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны на улицах и в парках световые украшения, которые, в том числе, служат дополнительным источником освещения», — отметил Бирюков.

После демонтажа искусственные ели и новогодний декор переправят на склады, где они будут лежать до декабря 2024 года. За это время работники проверят их состояние, приведут в порядок и при необходимости отремонтируют.

За последние годы в мегаполисе накопили большой запас праздничных элементов, которые дают возможность украсить ведь город. Кроме того, все световые и декоративные конструкции многофункциональны, их можно многократно использовать и видоизменять.

Ранее стало известно, что производителей искусственных елок обяжут отвечать за их утилизацию.