09 августа 2023, 12:56
Новое образовательное учреждение построят на востоке Москвы
Новое образовательное учреждение построят по АИП на Сиреневом бульваре на востоке Москвы
Новое образовательное учреждение построят на востоке Москвы по адресу Сиреневый бульвар, земельный участок 4/15. Об этом рассказала председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.
Строительство профинансируют из городского бюджета. Реализация проекта нового образовательного учреждения вошла в Адресную инвестиционную программу Москвы.
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Площадь участка составит около одного гектара. Высота здания не превысит 20 метров, а площадь в габаритах наружных стен составит около 6,5 тысячи квадратных метров. Подробности архитектурно-планировочных решений определят на этапе разработки концепции проекта.
«Последовательно развивая социальную инфраструктуру города, мы получаем сбалансированную городскую среду во всех округах Москвы», — заключила Княжевская.
Ранее стало известно о том, что четыре новые школы построят в Ленинском округе до конца года. Они появятся в жилом комплексе «Пригород лесное», в Молокове и Дрожжине.
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