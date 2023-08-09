Москва 09 августа 2023, 12:56 Новое образовательное учреждение построят на востоке Москвы Новое образовательное учреждение построят по АИП на Сиреневом бульваре на востоке Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Новое образовательное учреждение построят на востоке Москвы по адресу Сиреневый бульвар, земельный участок 4/15. Об этом рассказала председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

Строительство профинансируют из городского бюджета. Реализация проекта нового образовательного учреждения вошла в Адресную инвестиционную программу Москвы.

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Площадь участка составит около одного гектара. Высота здания не превысит 20 метров, а площадь в габаритах наружных стен составит около 6,5 тысячи квадратных метров. Подробности архитектурно-планировочных решений определят на этапе разработки концепции проекта.

«Последовательно развивая социальную инфраструктуру города, мы получаем сбалансированную городскую среду во всех округах Москвы», — заключила Княжевская.

Ранее стало известно о том, что четыре новые школы построят в Ленинском округе до конца года. Они появятся в жилом комплексе «Пригород лесное», в Молокове и Дрожжине.